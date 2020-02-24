ЗАГС рассказал какие имена чаще всего дают своим детям жители Петербурга

На сайте записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовали статистику за 2019 год.

В 2019 год в Петербурге было оформлено 49 тыс. 381 браков, родилось 59 тыс. 665 детей, скончалось 59 тыс. 388 человек. Установили отцовство в городе 8 тыс. 304 раза, свои имена решили сменить 4 тыс. 282 человека. Также, было зарегистрировано 407 усыновлений, а количество разводов составило 27 тыс. 102 случая.

В городе на Неве в 2019 году появились на свет 30 тыс. 709 мальчиков и 28 тыс. 956 девочек. Наибольшей популярностью для мальчиков воспользовалось имя Александр. Девочек же чаще всего называли именем София. Помимо этого, в первые пятерки имен для девочек вошли Алиса, Мария, Анна и Анастасия, а из мужских в лидерах — Михаил, Максим, Артем, Иван, Роман.

Помимо этого, отмечается, что почти 30% браков, которые были заключены в северной столице, приходятся на людей, которые в городе регистрации не имеют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россияне стали реже разводиться.