Африканские рыбы могут продлевать себе жизнь

Африканские рыбы могут продлевать себе жизнь
Возможно, когда-то и люди смогут обладать такой способностью. Фото: https://pixabay.com

Речь идет о интересной способности — диапаузе. Она дает возможность замедлять метаболизм и увеличивать срок своей жизни.

Данный навык практически представляет из себя что-то похожее на спячку. Об этом сообщает Planet Today с ссылкой на генетика из Стэндфордского университета.

Наблюдения установили, что при ухудшении окружающей среды или качества воды, некоторые рыбы, чувствуя опасность жизни, впадают в диапаузу. Все процессы и способность к размножению останавливаются до того момента, как все угрозы не минуют, а окружение снова не придет в норму.

Ученые считают, что эта способность поможет людям в будущем. При правильном изучении этого феномена, можно будет останавливать старение у людей. Также, возможно будут даны ответы на то, как же формировались эти виды и приобретались подобные навыки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Канады открыли новый вид тираннозавра.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метаболизм продление жизни рыбы ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тлеющая проводка в ресторане помешала людям поужинать в Кудрово
Африканские рыбы могут продлевать себе жизнь
«Нафтогаз» снизил цены на газ для жителей Украины
Петербуржцы стали чаще посещать Прибалтику и Финляндию на праздники
Россиянам хотят разрешить оплату рублями в Турции
Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестеркин попали в автоаварию
Мама Ольги Бузовой выглядит моложе, чем она
В Пушкине автомобиль врезался в дерево