Африканские рыбы могут продлевать себе жизнь

Речь идет о интересной способности — диапаузе. Она дает возможность замедлять метаболизм и увеличивать срок своей жизни.

Данный навык практически представляет из себя что-то похожее на спячку. Об этом сообщает Planet Today с ссылкой на генетика из Стэндфордского университета.

Наблюдения установили, что при ухудшении окружающей среды или качества воды, некоторые рыбы, чувствуя опасность жизни, впадают в диапаузу. Все процессы и способность к размножению останавливаются до того момента, как все угрозы не минуют, а окружение снова не придет в норму.

Ученые считают, что эта способность поможет людям в будущем. При правильном изучении этого феномена, можно будет останавливать старение у людей. Также, возможно будут даны ответы на то, как же формировались эти виды и приобретались подобные навыки.

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