Младенец госпитализирован после падения в квартире на Невском

Скорая помощь доставила в больницу семимесячного ребенка, который упал в квартире в центре Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, почти в два часа ночи 25 февраля медики сообщили в полицию о госпитализации малыша. Все произошло днем в понедельник, 24 февраля, в квартире дома №88 на Невском проспекте, откуда забрали пострадавшего мальчик. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом правой теменной кости, гематому. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Семимесячный ребенок находился в квартире со своей 34-летней матерью. Они приехали в Петербург из Курской области. По словам матери, мальчик упал с высоты собственного роста.

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