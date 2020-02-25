Путин рассказал, как пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа для запуска крупных проектов

По словам главы государства, со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. Фото: kremlin.ru

По словам главы государства, со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что для выделения финансов на строительство кольцевой дороги в Петербурге и нескольких других крупных проектов, ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа.

Экс-министр финансов и бывший министр экономики выступали против реализации некоторых инфраструктурных проектов в Северной столице и Сочи из-за их дороговизны. Об этом российский лидер рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Путину».

Президент отметил, что для запуска строительства кольцевой автодороги в Петербурге на министров и вовсе пришлось «цыкнуть». Необходимость моста на остров Русский и некоторых объектов в Сочи также вызвала сомнения у Грефа и Кудрина. Однако, подчеркнул Путин, все проекты реализованы и успешно работают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин стал вторым в мире по рейтингу уважения.