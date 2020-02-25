Путин рассказал, как пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа для запуска крупных проектов

Путин рассказал, как пришлось &#171;цыкнуть&#187; на Кудрина и Грефа для запуска крупных проектов
По словам главы государства, со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что для выделения финансов на строительство кольцевой дороги в Петербурге и нескольких других крупных проектов, ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа.

Экс-министр финансов и бывший министр экономики выступали против реализации некоторых инфраструктурных проектов в Северной столице и Сочи из-за их дороговизны. Об этом российский лидер рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Путину».

Президент отметил, что для запуска строительства кольцевой автодороги в Петербурге на министров и вовсе пришлось «цыкнуть». Необходимость моста на остров Русский и некоторых объектов в Сочи также вызвала сомнения у Грефа и Кудрина. Однако, подчеркнул Путин, все проекты реализованы и успешно работают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин стал вторым в мире по рейтингу уважения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей кудрин владимир путин Герман Греф москва санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Районные суды Петербурга снова эвакуируют
В Кронштадте на рабочего жилкомсервиса рухнуло дерево
Жители России начали экономить на продуктах
Полицейский УАЗ въехал в «Чижика» и собрал пробку на Передовиков
В течение 2020 года в Петербурге откроется пять онкоцентров
Петербуржцев призвали не покупать мясо «с рук» из-за африканской чумы
В Петербурге реже, чем в других регионах, погибают на дорогах
Устроивший ДТП на Савушкина под наркотиками водитель избежал наказания