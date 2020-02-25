В Петербурге реже, чем в других регионах, погибают на дорогах

В списке лидеров по количеству ДТП с пострадавшими также оказались Ярославская, Амурская, Тюменская области и Черкесская Республика.

В списке лидеров по количеству ДТП с пострадавшими также оказались Ярославская, Амурская, Тюменская области и Черкесская Республика.

Согласно данным за 2019 год, Северная столица стала лидирующим регионом по выживаемости в дорожно-транспортных происшествиях.

Первое место по количеству аварий занимает Республика Тыва, последней в списке названа Чеченская Республика. Рейтинг, составленный экспертами РИА Новости, включает в себя данные МВД об общем числе ДТП за прошлый год. В течение 2019 года произошло более 164 тысяч автомобильных столкновений, в которых пострадали люди.

При этом показатели значительно меньше, чем те же данные за 2018 год. Число погибших на дорогах уменьшилось на 7%, количество пострадавших — на 1%. Наиболее низкий процент ДТП с летальным исходом — в Петербурге. Город на Неве разделил это звание также с Севастополем и Москвой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате ДТП в Малых Колпанах спасателям пришлось вырезать из автомобиля пострадавшего водителя.