Дрозденко призвал разобраться с путаницей в счетах за вывоз мусора

Дрозденко призвал разобраться с путаницей в счетах за вывоз мусора
Дрозденко подчеркнул, что необходимо разобраться с путаницей в тарифах. Фото: Baltphoto

На заседании парламента Ленинградской области глава 47 региона Александр Дрозденко заявил, что и сам перестал понимать, как власти рассчитывают тарифы за вывоз мусора.

Выяснилось, что жители Ленобласти в квитанциях видят счета за количество мусора в килограммах, однако сумму вычисляют из расчета 5,6 рублей за квадратный метр. Поэтому многие ленинградцы активно возмущаются, что не производят такого количества отходов.

«Я уже ничего не понимаю», — отметил Дрозденко. Однако запутанную форму квитанции так просто не изменить: она уже прописана в обращении правительства. Корректировка займет длительное время. Глава Ленобласти добавил, что с 1 апреля 2020 года за мусор будут платить исходя из количества людей, проживающих в квартире. Однако власти уверены, что и такой способ вызовет негативную реакцию среди части населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут утвердить на законодательном уровне придомовой раздельный сбор мусора.

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