Петербуржец, угостивший несовершеннолетнюю наркотиками, отделался условным сроком

Петербуржец, угостивший несовершеннолетнюю наркотиками, отделался условным сроком
Мужчина получил испытательный срок. Фото: pixabay

В Петербурге Невский районный суд приговорил местного жителя к 5,5 годам условно за хранение наркотиков и склонение несовершеннолетней к их употреблению. Девушка получила тяжелое отравление.

По данным следствия, в начале августа 2018 года мужчина достал около 0,5 грамма наркотиков. А после стал склонять свою знакомую несовершеннолетнюю к их употреблению.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, девочка купила запрещенные вещества и употребила, после чего попала в больницу. Там у нее диагностировали острое отравление. Состояние ее врачи оценили как тяжелое.

Подсудимый не признал себя виновным. Суд дал ему 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Ленобласти водитель отказался от медосвидетельствования, а после ударил сотрудника ГИБДД.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арест новости спб объединённая пресс-служба судов Петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Оранжерею» в Петергофе арендовали за рубль
МКБ предлагает проезд в метро за 1 рубль
Строительство дороги из Краснодара в Крым обойдется в 100 млрд рублей
«Повезло»: на КАД грузовик зацепил стоящую «ГАЗель» и ...
Возле воинской части в Выборге обнаружили мумию человека, погибшего полгода назад
В Петербурге пьяный подросток попал в ДТП на машине друга и отправился в полицию
Увольнение главврача больницы Боткина не связано с побегом пациентов
Американские сенаторы настаивают на дополнительных санкциях в отношении России