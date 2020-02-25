Петербуржец, угостивший несовершеннолетнюю наркотиками, отделался условным сроком

В Петербурге Невский районный суд приговорил местного жителя к 5,5 годам условно за хранение наркотиков и склонение несовершеннолетней к их употреблению. Девушка получила тяжелое отравление.

По данным следствия, в начале августа 2018 года мужчина достал около 0,5 грамма наркотиков. А после стал склонять свою знакомую несовершеннолетнюю к их употреблению.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, девочка купила запрещенные вещества и употребила, после чего попала в больницу. Там у нее диагностировали острое отравление. Состояние ее врачи оценили как тяжелое.

Подсудимый не признал себя виновным. Суд дал ему 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

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