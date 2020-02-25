В Петербурге пьяный подросток попал в ДТП на машине друга и отправился в полицию

В Петербурге сотрудники ГИБДД составили четыре административных протокола в отношении несовершеннолетнего. Пьяный подросток пытался скрыться от инспекторов на машине приятеля.

Все произошло в понедельник, 24 февраля, около 5 часов утра. В Офицерском переулке за нарушения ПДД правоохранители пытались остановить автомобиль марки Kia, однако водитель требования сотрудников проигнорировал. В тот момент нарушитель двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате автомобилист врезался в припаркованные Suzuki и Toyota. За рулем иномарки оказался 17-летний молодой человек. Документов, удостоверяющих личность, у пьяного юноши при себе не оказалось.

В отделе полиции подросток рассказал, что взял легковушку покататься с согласия знакомого.

В отношении него были составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Мальчика передали родителям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец, угостивший несовершеннолетнюю наркотиками, отделался условным сроком.