Возле воинской части в Выборге обнаружили мумию человека, погибшего полгода назад

Неподалеку от воинской части в Выборгском районе Ленобласти солдат наткнулся на мумифицированное тело 25-летнего мужчины в канализационном люке.

Вечером понедельника, 25 февраля, военнослужащий по приказу начальства отправился проверить, не прячутся ли в канализации бездомные. Однако вместо лиц без определённого места жительства контрактник обнаружил в коллекторе труп молодого человека, превратившийся в мумию.

По предварительной информации, мужчина скончался около полугода назад. Сейчас судмедэксперты устанавливают обстоятельства и причины смерти неизвестного, пишет 47news. Несмотря на найденную при нем связку ключей, правоохранители склоняются к версии, что погибший был бездомным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга из озера выловили труп неизвестного мужчины.