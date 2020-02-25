Строительство дороги из Краснодара в Крым обойдется в 100 млрд рублей

Строительство дороги из Краснодара в Крым обойдется в 100 млрд рублей
Крымский мост - самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Фото: Wikipedia

На строительство скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста планируют потратить почти сто миллиардов рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Как сообщают «Ведомости», длина будущей трассы составит 119 километров. Конкурс на проектирование и строительство первого этапа, длина которого составит 68 километров, объявлен Управлением федеральных автодорог «Тамань». На первый участок выделят 59 миллиардов рублей.

Строительство дороги начнется со стороны Крыма. Первый участок планируют построить в течение четырех лет. По словам представителя Росавтодора, закупку разбили на два этапа с целью постепенного ввода новой трассы в эксплуатацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая сотня поездов проехала по Крымскому мосту.

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