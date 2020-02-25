Нетрезвый мужчина на Лиговском проспекте открыл огонь по машинам

Неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгромил магазин, а затем вышел на проезжую часть Лиговского проспекта и стал стрелять по автомобилям.

Инцидент произошел ночью понедельника, 24 февраля. К счастью, выстрелы были неточными: пострадавших нет как среди автомобилей, так и среди людей. Тем не менее, встревоженные горожане обратились в правоохранительные органы.

Полицейские, по информации портала «Мегаполис» оперативно задержали 34-летнего нарушителя спокойствия у дома №69 по Лиговскому проспекту. Злоумышленник попал на запись видеорегистратора, установленного в салоне одной из машин, в которую он целился.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге несовершеннолетний автомобилист, будучи пьяным, попал в ДТП на машине своего приятеля. Его задержали полицейские.