В Ленобласти нетрезвый водитель погиб, съехав в кювет

В Ленобласти нетрезвый водитель погиб, съехав в кювет
Водитель погиб до приезда медиков. Фото: Baltphoto

В Лужском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом: съехавший в кювет водитель скончался на месте.

Авария случилась на 7-м километре трассы «Городец-Конезелье», сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. Мужчина за рулем «ВАЗ-2114» вылетел в кювет, не справившись с управлением. Автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

К несчастью, 55-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Как выяснили медики, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция продолжает устанавливать детальные обстоятельства трагического происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что ночью 24 февраля в центре Петербурга, на Лиговском проспекте, пьяный прохожий вышел на проезжую часть и стал стрелять по автомобилям.

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В Ленобласти нетрезвый водитель погиб, съехав в кювет