Ленобласть и Петербург договорились о реконструкции дороги «Подъезд к Колпино»

Ленобласть и Петербург договорились о реконструкции дороги &#171;Подъезд к Колпино&#187;
Выяснилось, что интенсивность движения автомобилей на участке примыкания дороги к Оборонной улице за 12 часов составляет почти 20 тысяч машин. Фото: Baltphoto

ГКУ «Ленавтодор» заказало проект реконструкции дороги «Подъезд к Колпино», которая проходит от федеральной трассы М-10 через поселок имени Тельмана до Оборонной улицы в Колпино.

Дорожные службы намерены расширить трассу до четырех полос, установить фонари и разделительные ограждения. Реконструкция дороги также подразумевает обустройство тротуарами и велодорожками. В первую очередь, проект составят по участку от Оборонной улицы в поселке им. Тельмана, затем выполнят вторую часть — проект реконструкции трассы от населенного пункта до Московского шоссе.

Дорожники также рассматривают вариант расширения пропускной способности перекрестка на участке примыкания к трассе М-10.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть запросила 40 млрд рублей из федерального бюджета для ремонта дорог.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автодорога ГКУ Ленавтодор колпино ленобласть реконструкция санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотни автомобилистов Шушар требуют мораторий на застройку
Число держателей Единой карты петербуржца превысило 500 тысяч
Ленобласть и Петербург договорились о реконструкции дороги «Подъезд к ...
Названы районы Петербурга, где заменят больше всего лифтов в 2020 году
Елена Церетели поделилась подробностями поддержки малого бизнеса в Петербурге
В Киришском районе Ленобласти безработный ограбил девушку
В Ленобласти нетрезвый водитель погиб, съехав в кювет
Ленобласть просит выделить из федерального бюджета 40 млрд рублей на дороги