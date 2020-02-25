Ленобласть и Петербург договорились о реконструкции дороги «Подъезд к Колпино»

ГКУ «Ленавтодор» заказало проект реконструкции дороги «Подъезд к Колпино», которая проходит от федеральной трассы М-10 через поселок имени Тельмана до Оборонной улицы в Колпино.
Дорожные службы намерены расширить трассу до четырех полос, установить фонари и разделительные ограждения. Реконструкция дороги также подразумевает обустройство тротуарами и велодорожками. В первую очередь, проект составят по участку от Оборонной улицы в поселке им. Тельмана, затем выполнят вторую часть — проект реконструкции трассы от населенного пункта до Московского шоссе.
Дорожники также рассматривают вариант расширения пропускной способности перекрестка на участке примыкания к трассе М-10.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть запросила 40 млрд рублей из федерального бюджета для ремонта дорог.