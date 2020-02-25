Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

В Каире, на 92-м году жизни скончался бывший египетский лидер Хосни Мубарак. Об этом сообщили по государственному телевидению Египта.
В течение последнего месяца экс-президент находился в реанимации, ему сделали операцию на желудочно-кишечном тракте. Старший сын бывшего главы государства, Аля Мубарак, несколько дней назад опубликовал в своем Facebook запись с просьбой помолиться за здоровье его отца.
Напомним, что Хосни Мубарак был президентом Египта в течение 30 лет, с 1981 по 2011 год. Он покинул свой пост после масштабных антиправительственных восстаний. После этого Мубарак едва не стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его хотели привлечь к ответственности за коррупцию и убийство демонстрантов, однако обвинение развалилось.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 84-м году скончался глава государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов.