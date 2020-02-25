Пьяный ножом ударил пожилого соседа по коммуналке на Дудко

Пьяный ножом ударил пожилого соседа по коммуналке на Дудко
Пенсионера ударили ножом в шею. Фото: pixabay.com

Конфликт между соседями по коммунальной квартире в Невском районе Петербурга закончился кровью. Удар ножом в область шеи получил 79-летний мужчина.

Ссора произошла в пятницу, 21 февраля, в квартире одного из домов по улице Дудко. По предварительным данным, нетрезвый мужчина схватил нож и нанес удар пожилому соседу.

Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы.

«Сотрудники Росгвардии и полиции задержали нападавшего на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего пенсионера госпитализировали. Информация о его состоянии не поступала. С места происшествия изъят нож.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга получил административный арест на 11 суток из-за жалоб соседей. Они неоднократно сетовали на шум в ночное время.

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