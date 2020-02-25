«Новокрестовскую» и «Беговую» будут периодически закрывать для устранения последствий протечек

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Пассажиров просят учитывать изменения в работе вестибюлей при планировании маршрута. Фото: Baltphoto

Вестибюли новых станций зеленой ветки петербургского метро с 25 февраля будут поочередно закрывать на косметический ремонт.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Входы и выходы станций будут закрыты с 22:00 до окончания работы. В это время подрядная организация в рамках гарантийных обязательств будет проводить восстановительные отделочные работы в вестибюлях.

В частности, ремонт коснется архитектурной отделки и устранения водопроявлений. При этом в пресс-службе подземки отметили, что во время проведения массовых мероприятий на «Газпром Арене» «Новокрестовская» и «Беговая» будут работать в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до 30 апреля 2020 года клиенты МКБ смогут компенсировать затраты на проезд в столичном и петербургском метро.

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