В России начали устанавливать видеокамеры в церквях

Глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения подтвердила СМИ информацию об установке камер в храмах русской православной церкви.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова игумении, в некоторых церквях уже давно оборудована система видеонаблюдения. Представитель РПЦ отметила, что камеры не записывают алтари и места проведения исповеди. Все остальное храмовое пространство будет под наблюдением для предотвращения хищений церковного имущества и личных вещей прихожан.

Ксения отметила, что в некоторых церквях видеонаблюдение могут заменить на обходы в местах с ограниченным доступом. Кроме того, она сообщает, что видеонаблюдение в храмах могут отключить на время проведения крещения, венчания, отпевания и других церемоний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ изменила правила крещения детей.