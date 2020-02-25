Из повестки парламента Ленобласти убрали вопрос о лишении Петрова мандата

За сутки до заседания Законодательного собрания Ленинградской области из повестки исчез один пункт. По данным источника, речь идет о вопросе досрочного прекращения полномочий депутата Владимира Петрова.

В опубликованной на сайте парламента повестке можно заметить, что из анонса пропал пункт №21. Как пишет АБН со ссылкой на источник, вопрос был связан с депутатом Владимиром Петровым.

Напомним, прокурор Ленинградской области Борис Макаров подал спикеру Законодательного собрания Сергею Бабенину представление о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Петрова. Причиной этого стало возможное наличие счетов в немецком банке.

До того, как стать депутатом, Петров был представителем немецкой компании PulExpress GmbH в России и занимал пост председателя совета директоров компании «ПулЭкспресс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Владимир Петров за год заработал 182,7 млн рублей.