Дима Билан пожаловался на плохое самочувствие и отменил концерт

Артист обещает перенести выступление на конец мая и надеется побыстрее выздороветь.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем певец Дима Билан рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что вынужден перенести концерт в Кирове из-за обострившегося заболевания. Певец признался, что в последнее время заставлял себя выходить на сцену, несмотря на боль, но больше не может. Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Непонятно, как много времени понадобится на восстановление.

Фанаты из Петербурга переживают, что не смогут попасть на концерт Димы Билана. Он должен состояться 28 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дима Билан в третий раз сделал операцию на ноге. Из ноги певца извлекли титановую платину и девять шурупов.