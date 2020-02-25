Композитор рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты

Одна песня может стоить от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Все зависит от множества факторов.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем рассказал музыкант и автор песен Артем Иванов в разговоре с Peopletalk. Он заявил, что стоимость песни варьируется и все зависит от потраченного времени и возможность попадания трека в топы. В среднем хит может стоить от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

Иванов признался, что написал такие песни как «Парень», Superstar и «Пуля-дура». Всего за его плечами около 50 музыкальных проектов. Однажды автору песен удалось посотрудничать с Аллой Пугачевой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лобода показала архивное видео с «пьяными танцами». Среди участниц кастинга трудно заметить певицу, поскольку выглядела она совершенно иначе.