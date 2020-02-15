Лобода показала архивное видео с «пьяными танцами»

Лобода показала архивное видео с &#171;пьяными танцами&#187;
В этот раз подписчики оценили смелость певицы. Фото: Instagram @lobodaofficial

После недавнего выступления Светланы Лободы на Big Love Show 2020 многие поклонники обвинили её в злоупотреблении алкоголем перед выходом на сцену. Звезда с юмором отреагировала на критику.

Певица разместила в своем Instagram видеоролик, записанный шестнадцать лет назад, в 2004 году. На кадрах видео 21-летняя Лобода проходит пробы в состав группы «ВИА Гра». «А «пьяные танцы» начались еще 16 лет назад», — не без иронии подписала пост Светлана.

Среди участниц кастинга трудно заметить певицу, поскольку выглядела она совершенно иначе. Однако в конце ролика появляется отрывок в котором Лободу снимают крупным планом и, тогда еще никому не известная девушка, называет свое имя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Светлана Лобода не экономила на своем отдыхе: отпуск на Мальдивах обошелся звезде в 5 миллионов рублей.

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