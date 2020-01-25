Отдых Светланы Лободы обошелся певице более чем в 5 млн рублей

Звезда шоу-бизнеса предпочла пляжному отдыху на Мальдивах, Бали или в Гоа поездку в экзотическую Мексику. Путешествие певицы прошло с размахом.

В отпуске артистка находится со своей семьей и близкими: мамой, дочерьми Евой и Тильдой, их няней, а также со своим близким другом, дизайнером Бичоллой Тетрадзе. Компания проводит время в городе Тулу, в одном из лучших прибрежных отелей.

Когда-то здание гостиницы принадлежало легендарному колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Лобода сняла номер, ночь в котором обходится в 100 тысяч рублей. Звезда планирует пробыть в Мексике до конца месяца, а на развлечениях для семьи, — туристических поездках, снорклинге, — предпочитает не экономить, так что поездку можно оценить примерно в 5 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лобода специально для Тилля Линдеманна спела «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке.