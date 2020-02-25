В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель, есть пострадавшие

Одна из машин по непонятной причине выехала на встречную полосу, что и спровоцировало аварию.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Все случилось во Всеволожском районе Ленобласти – там автомобиль выехал на встречную полосу, в результате чего в него врезалась одна машина, а в нее другая. Водитель «Шевролет» скончался на месте от серьезных травм, пассажиры иномарки и пассажирка «Митсубиси» получили травмы средней тяжести. Всех, кому еще можно помочь, госпитализировали – врачи борются за их жизни.

Отмечается, что запечатлеть момент столкновения не удалось из-за отсутствия камер. Освещения на участке дороги также нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сердце водителя школьного автобуса остановилось в пути в Лужском районе. Мужчина умер прямо за рулем по неустановленной причине.