В Госдуме определились с правилами проведения голосования по Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли правки к законопроекту об изменении Конституции.

Так, голосование утверждается указом президента России. Если голосование назначается на рабочий день, то он должен быть объявлен выходным, сообщает РИА «Новости».

Согласно поправкам, россияне отдают свой голос добровольно на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Для подготовки голосования могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ. Также возможно и дистанционное голосование при наличии условий для его проведения.

Предполагается, что голосование пройдет в будний день, который будет объявлен выходным. Пока в качестве основной даты рассматривается среда, 22 апреля, но окончательное решение еще не принято. Этот день планируется объявить выходным.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.