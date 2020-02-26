Названы последствия новых санкций против России

Экономисты оценили последствия новых американских санкций против России и пришли к выводу, что они вряд ли дадут ожидаемый результат для США.

Как сообщает РБК, ссылаясь на экспертов Института международных финансов, ранее Соединенными Штатами были введены очередные санкции по закону о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии, который запрещает передавать этим странам технологии, способствующие созданию ядерного, химического и бактериологического оружия. Вашингтон ввел ограничения против 13 организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции. Остается неизвестным, о каких компаниях и лицах идет речь.

Эксперты отметили, что на сегодняшний день состояние российской экономики намного лучше, чем в период санкций шесть лет назад. Специалисты считают, что Россия сможет справиться с внешними потрясениями благодаря плавающему рублю, малой зависимости компаний от западных кредитов, двойному профициту и низкого уровня госдолга.

«Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков», — отметили в институте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские сенаторы настаивают на дополнительных санкциях в отношении России.