Украина начала подготовку к полномасштабному «наступлению» России

Украина начала подготовку к полномасштабному &#171;наступлению&#187; России
Фото: https://pixabay.com/

Украина начала готовиться к «наступлению» со стороны России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как рассказал секретарь СНБО в интервью радио «Новое время», украинская сторона видит «наступление» со стороны России как один из возможных сценариев развития ситуации на востоке страны. Всего таких сценариев пять, их разработали на заседании СНБО в прошлом году.

По словам секретаря, Украина готовится к такому возможному варианту событий «очень-очень мощно» и знает, какие действия необходимо предпринимать в таком случае.

Данилов отметил, что дальнейшая тактика будет избираться исходя из поведения России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на украинском телевидении показали советские фильмы, несмотря на запрет.

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