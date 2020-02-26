На Лесном проспекте петербурженка отбилась от автограбителей

На Лесном проспекте петербурженка отбилась от автограбителей
Все произошло на парковке у этого дома. Фото: google.maps

В Выборгском районе Петербурга стражи порядка разыскивают злоумышленников, которые пытались ограбить женщину за рулем иномарки.

Как сообщили в региональном управлении МВД, накануне днем, 25 февраля, в полицию обратилась 28-летняя женщина и рассказала, что трое неизвестных на автомобилях Kia и Mazda напали на нее. Все произошло на парковке возле дома №65/1 по Лесному проспекту. Они пытались похитить сумку женщины из автомобиля Toyota Land Cruiser 200, однако женщина начала активно сопротивляться, чем отпугнула грабителей.

Полиция завела уголовное дело по факту покушения на грабеж. Предполагается, что злоумышленники были на машинах с подложными госномерами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришском районе Ленобласти безработный ограбил девушку.

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