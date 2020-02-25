В Киришском районе Ленобласти безработный ограбил девушку

В Киришском районе Ленобласти безработный ограбил девушку
Преступника удалось разыскать "по горячим следам". Фото: pixabay.com

В Киришском районе Ленинградской области не трудоустроенный мужчина напал на свою бывшую сожительницу и ограбил её.

Злоумышленник напал на свою приятельницу возле торгового центра, расположенного на проспекте Ленина в городе Кириши. Нарушитель начал избивать девушку ногами, а затем забрал у нее мобильный телефон и сбежал с места преступления, сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны по Петербургу и области.

За помощью к правоохранительным органам незамедлительно обратилась подруга потерпевшей. Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии опросили девушку и «по горячим следам» задержали нападавшего. Похищенный смартфон вернули владелице, а злоумышленника доставили в отделении полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец стал жертвой ограбления продавца смартфона.

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