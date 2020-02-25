Петербуржец собирался купить телефон, но оказался без денег в больнице, его избил продавец

Мужчина отправится в колонию на два года. Фото: pixabay

Мужчина отправится в колонию на два года. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении разбоя с применением газового баллончика.

Преступный инцидент произошел 29 октября прошлого года у дома №46 по Приморскому проспекту. По данным следствия, подсудимый под предлогом продажи смартфона встретился с потерпевшим, однако отдавать телефон он не собирался.

Злоумышленник распылил в лицо потерпевшему газовый баллончик. Последний, опасаясь за свою жизнь, попытался убежать, но поскользнулся и упал. Тогда «продавец» догнал его и снова распылил газовый баллончик, а затем нанес потерпевшему не менее 3 ударов в область головы.

Как сообщили в прокуратуре города, после избиения злоумышленник забрал из кармана куртки потерпевшего 97 тыс. 500 рублей и скрылся.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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