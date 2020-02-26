У водителей такси из-за агрегаторов снизились доходы

Электронная коммерция на рынке перевозок увеличила популярность такси, но уменьшила зарплату водителей.

Такие факты приводит исследование, которое провели специалисты Высшей школы экономики, сообщает РБК.

По их мнению, резкое увеличение спроса на такси с помощью агрегаторов спровоцировало снижение качества работы водителя и увеличение происшествий во время движения.

Выводы были сделаны из проведенных опросов среди как пассажиров, так и водителей такси. Также, были взяты интервью у нескольких таксопарков.

Сообщается, что за 6 лет в период с 2012 по 2018 год количество людей, заказывающих такси, увеличилось с 335 тыс. человек до 2 миллионов в месяц. За 2019 год было осуществлено 324 миллиона поездок.

Логичная причина возросшей популярности — снижение цен. Если бы не существовало агрегаторов, цена была бы значительно выше. Но у этого есть и обратная сторона для водителя. Ведь раньше средний доход водителя был выше. Сейчас же, если исходить из средней выручки за 2019 год, при средней выручке 5660 рублей, только 1382 рубля из — это доход водителя. Без существования платформ, доход мог равняться 2659 рублям.

Доход водителей такси сократился с 72% до 23%. Это связано и с тем, что владельцам организаций такси необходимо платить комиссию за аренду.

Снижение же доходов провоцирует увеличение рабочего дня. В связи с этим, водители больше утомляются и теряют концентрацию на дорогах, что может привести к ДТП. Качество услуг в категории «эконом» очень сильно падает. Поэтому, если рынок не будет регулирован, возможны не самые хорошие последствия.

Сами агрегаторы такси с этим не согласны, ведь с помощью новых систем, стало проще и удобнее работать, водители не ездят просто так, а быстро принимают заказы с помощью приложений. Также, при существовании различных сервисов, водитель может сам выбирать условия для себя и заработок.

Кроме этого, невозможно сравнивать рост аварийности тогда и сейчас, ведь уже нельзя установить, она была в те времена, учитывая количество на тот момент серых перевозок.

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