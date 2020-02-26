В Сочи на вертолетах ищут унесенных в море школьников

В Сочи на вертолетах ищут унесенных в море школьников
Пропавшие дети. Фото: кадр из видео очевидца

Сотрудники МЧС разыскивают пропавших в море в Сочи подростков, обследовано уже более двадцати километров береговой линии. Вертолет облетел более 12 тысяч квадратных метров.

Как сообщает РИА Новости, накануне вечером, 25 февраля, двое 14-летних школьников пытались перейти реку Псезуапсе в Лазаревском. Оба случайно оступились, в результате чего течение смыло их в море.

Спасатели разыскивали детей всю ночь на берегу, поскольку бушевавший ночью шторм мешал выйти в море. Сегодня утром специалисты вышли в море и привлекли к поискам вертолет, несколько катеров и беспилотник. Детей ищут около двух сотен человек. К ним также присоединились волонтеры и казаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике нашли пропавшую несовершеннолетнюю россиянку.

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