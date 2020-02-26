Россия предложит соблюдать правила «дорожного движения» и в космосе

Россия предложит соблюдать правила «дорожного движения» и в космосе
Присутствие космических аппаратов в космосе заметно увеличивается. Фото: NASA

В решении этого вопроса будут прислушиваться к мнениям ученых.

Во вторник, 25 февраля, проходило обсуждение «Совершенствования законодательства в сфере космического права» в рамках круглого стола. Заместитель председателя комитета Госдумы Денис Кравченко отметил, что необходимо создать правила движения на орбите, так в скором времени в космос будет запускаться множество различных спутников. Инициатива находится на стадии обсуждения. Об этом сообщает ТАСС.

Эти меры будут весьма кстати, ведь скоро компания SpaceX запустит 11 тысяч спутников, а британская компания OneWeb планирует к запуску 648 спутников.

Кроме это, свою программу разрабатывает и Россия. Она будет называться «Сфера». В рамках программы к запуску планируется 600 спутников. Отправку в космос начнут в 2023 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Роскосмос» рассказал о способе защиты от иностранных спутников-шпионов.

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