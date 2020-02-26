Петербуржцев возмутил полицейский «Патриот» на газоне

Петербуржцев возмутил полицейский &#171;Патриот&#187; на газоне
Полицейское авто припарковалось на газоне. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Жители Петербурга поймали очередную машину, припаркованную на газоне. На этот раз правилами парковки, по заявлению очевидца, пренебрег полицейский автомобиль.

Горожане заметили УАЗ «Патриот» с номерами 47 региона. Машину оставили на газоне в одном из дворов Петербурга.

«Они должны бороться со злом, а не примкнуть к нему», — отметил автор поста в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Часть петербуржцев за полицейских вступилась. Они указали на то, что в экстренной ситуации правоохранителям не до поиска места под парковку.

Отметим, что не так давно горожан возмутил автомобиль такси «Ситимобил», который оставили на газоне во дворе дома на Антоновской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге газон на Русановской помял бронетранспортер. Порча лужайки озаботила местных жителей.

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