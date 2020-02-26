На трамвайных путях Поклонный горы шесть машин устроили «паровозик»

Интернет-пользователи считают, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции на дороге. Фото: https://vk.com/spb_today

Интернет-пользователи считают, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции на дороге. Фото: https://vk.com/spb_today

В Выборгском районе несколько автомобилей собрались в «паровозик» прямо на трамвайных путях, перекрыв движение общественному транспорту.

В среду, 26 февраля, на Поклонной горе в Санкт-Петербурге очевидцы заметили необычное дорожно-транспортное происшествие. Фотографии «паровозика» из шести машин опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Участники столкновения заблокировали проезд трамваям в сторону метро «Озерки». Судя по снимкам, автомобили не получили серьезных повреждений. Остается только догадываться, что стало причиной ДТП. «Заключительным аккордом» массовой аварии стала машина Uber.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП с участием пешеходов на Дунайском проспекте возбудили уголовное дело. Один из пострадавших в аварии скончался.