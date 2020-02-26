После ДТП с четырьмя пешеходами на Дунайском возбудили дело

В Петербурге 18-летний водитель Mazda 3 стал фигурантом уголовного дела. Причиной этого стало ДТП с четырьмя пешеходами, один из которых скончался в больнице.

«Он будет допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 25 февраля у дома 33 по Дунайскому проспекту. Водитель Mazda 3 при повороте налево столкнулся с ВАЗ-21093, который ехал во встречном направлении. От удара ВАЗ вылетел на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов. За рулем авто находился 21-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали две школьницы 13 и 14 лет, 31-летняя женщина и 73-летний мужчина. Девочки находятся в состоянии средней тяжести, женщина — в удовлетворительном состоянии. Пенсионер от полученных травм скончался в больнице.