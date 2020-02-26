Квартал в Красносельском районе засыпали толстым слоем соли

Квартал в Красносельском районе засыпали толстым слоем соли
Тротуары засыпали солью. Фото: vk.com/peterburg_krasiv

В ночь на 26 февраля Красносельский район засыпали толстым слоем соли. Местные жители подозревают, что коммунальщики израсходовали весь запас реагента.

Фотографии дорожек, засыпанных белым порошком, жители района опубликовали в соцсетях. В некоторых местах соль попала на газон.

«Без дополнительных замеров можно убедиться, что нормативный расход солепесчаной смеси (не более 50 гр/м2) превышен в десятки раз», — отметили в движении «Красивый Петербург».

При этом необходимости в таком количестве соли, как отмечают горожане, нет. Дорожки не покрыты льдом.

Фото: vk.com/peterburg_krasiv

Петербуржцы отмечают, что подобная ситуация происходит не только в Красносельском районе. Так, в Купчино соль сыпят с грузовиков сплошняком. Нормативы при этом, по словам местных жителей, не соблюдаются.

«Несколько дней назад, в ночи, видела снегоуборочную машину на Гражданском проспекте, которая скребла ковшом сухую трассу, на которой не было никаких признаков снега и даже дождя», — отметила петербурженка Катерина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что использование соли для обработки улиц возмутило аллергиков, владельцев животных и автомобилистов.

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