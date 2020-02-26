Школьник, напавший на учительницу с ножом, заявил, что не мог поступить иначе

Парень пояснил свой поступок в социальных сетях, прежде чем его задержали.

Об этом стало известно 26 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». 15-летний парень часто выкладывал на своей странице во «Вконтакте» посты, в которых он поддерживал школьников, нападающих на учителей. Также мальчик писал о патриархате, стереотипах, законах и прочем. 20 числа подросток написал, что кое-что должно произойти совсем скоро.

Напоминаем, что уже в эту среду это «кое-что» случилось. Школьник пришел на учебу с ножом и набросился на учительницу по математике. Непонятно, что стало причиной для этого. Утверждается лишь, что на своей странице парень написал, что иначе он поступить не мог. Он также заверил, что готов извиняться только перед какой-то Лерой и еще одним человеком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на чеченского блогера, который конфликтовал с Кадыровом, напали.