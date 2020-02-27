В Тосненском районе тушили огромную дачу

Огонь успел распространиться на площадь 100 квадратных метров.

Все случилось поздно вечером 26 февраля. Обо всем рассказали в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Пожар вспыхнул в СНТ «Лесное» – там горела одна из дач. Спасателям об инциденте доложили ближе к 10 часам вечера, с возгоранием удалось справиться примерно за час. Отмечается, что на месте трудились 12 человек, которые не дали огромному дому сгореть дотла.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Пока непонятно, что заставило гореть дачу на ста квадратных метрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело петербуржца, пропавшего 23 февраля, нашли в канаве. Мужчина отправился на дачу праздновать День защитника Отечества и перестал выходить на связь.