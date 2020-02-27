В Кронштадте суд оштрафовал пьяного владельца лодки, покалечившего пассажира на дамбе

В Кронштадте суд оштрафовал пьяного владельца лодки, покалечившего пассажира на дамбе
Суд признал мужчину виновным. Фото: Pixabay

В Кронштадте суд оштрафовал местного жителя, который управлял лодкой в нетрезвом виде. В результате такого развлечения пассажир получил тяжелые травмы.

Мужчина не рассчитал скорость и совершил резкий поворот, после чего лодка налетела на камень и ее выбросило на дамбу.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе СЗ СУ на транспорте СК РФ, у подсудимого имелось удостоверение на право управления маломерным судном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Мурманском шоссе. После столкновения иномарка осталась без колес и бампера.

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