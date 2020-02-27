«Сотрудник банка» обманул пожилую петербурженку на 400 тысяч рублей

Правоохранители Красногвардейского района Петербурга разыскивают мошенника, обманувшего пенсионерку на крупную сумму денег.

Как сообщили в управлении МВД по городу и области, с заявлением в полицию обратилась 71-летняя женщина и рассказала, что неизвестный мужчина позвонил ей на телефон и представился сотрудником службы безопасности банка. Он ей сообщил, что ее вклады находятся по угрозой и ей срочно необходимо снять деньги и перечислить их на указанные им счета.

После звонка пенсионерка побежала в банк на проспекте Большевиков, закрыла там свой вклад, сняла более 360 тысяч рублей и отправилась к банкомату на проспекте Наставников, откуда перевела на разные счета 400 тысяч рублей.

Полиция разыскивает мошенников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники нашли свою жертву через радио.