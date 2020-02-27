Прокуратура хочет оставить в колонии экс-главу ФСИН Реймера

Реймер был осужден на восемь лет летом 2017 года за хищение госсредств при закупке электронных браслетов слежения. . Фото: pixabay

Реймер был осужден на восемь лет летом 2017 года за хищение госсредств при закупке электронных браслетов слежения. . Фото: pixabay

В Калининградской области прокуратура обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, которого отправили в колонию за аферу с электронными браслетами.

Как сообщает российская Генпрокуратура, 20 февраля калининградский суд освободил Александра Реймера по УДО. Он отбывал наказание в исправительной колонии №8 в Калининграде. При этом прокуратура возражала против удовлетворения соответствующего ходатайства осужденного.

Александр Реймер был осужден на восемь лет летом 2017 года за хищение госсредств при закупке электронных браслетов слежения. В заключении он находится уже пять лет.

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