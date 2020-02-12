Экс-глава УФСИН покончил с собой в зале суда Москвы

Экс-глава УФСИН покончил с собой в зале суда Москвы
Все произошло в зале суда. Фото: Pixabay

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале московского суда. Все произошло после оглашения приговора.

Трагедия случилась сегодня, 12 февраля, прямо во время заседания в Чертановском суде. Свиридов покончил с собой после оглашения обвинительного приговора по делу о вымогательстве, когда его собирались взять под стражу.

Как сообщили «РИА Новости», мужчине было предъявлено обвинение в вымогательстве десяти миллионов рублей.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

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