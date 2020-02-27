В Дании отпустили задержанных российских моряков

Их подозревали в контрабанде наркотиков.
Речь идет о судне Dunkan Island, которое направлялось из Швеции в Санкт-Петербург. После осмотра судна, было решено отпустить 23 из 24 членов экипажа, среди которых пятеро — жители РФ. Ещё один россиянин, который ждал груз в порту, арестован до 12 марта. Дальнейшие меры по ограничению его свободы будут приняты судом. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на полицию Дании.
Какие-либо подробности дела неизвестны. Разбираться с ним будет прокуратура.
Напомним, на борту был обнаружен контейнер с запрещенными наркотическими средствами в размере 100 кг.
Всего задержали 27 человек. Помимо экипажа, задержали троих людей, которые ждали контрабанду в порту города Гедстер.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Дании задержали шесть россиян по делу о контрабанде кокаина.