Физкультминутка прервала заседание правительства Ленобласти

Физкультминутка прервала заседание правительства Ленобласти
Депутаты размялись на физкультминутке. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Призеры чемпионата по черлидингу сорвали заседание областного правительства, проведя для депутатов физкультурную зарядку.

Видеозапись с физкультминуткой чиновников опубликовали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, депутаты неплохо повеселились, активно повторяя за черлидерами движения под танцевальный трек.

Включиться в физкультминутку и размять свое тело решили все участники правительственного заседания, включая вице-губернаторов и самого губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСобрания отменили себе заседание.

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