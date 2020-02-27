Физкультминутка прервала заседание правительства Ленобласти

Призеры чемпионата по черлидингу сорвали заседание областного правительства, проведя для депутатов физкультурную зарядку.

Видеозапись с физкультминуткой чиновников опубликовали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, депутаты неплохо повеселились, активно повторяя за черлидерами движения под танцевальный трек.

Включиться в физкультминутку и размять свое тело решили все участники правительственного заседания, включая вице-губернаторов и самого губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСобрания отменили себе заседание.