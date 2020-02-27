В Петербурге рассмотрят вопрос о парламентском расследование по сносу СКК

В Петербурге рассмотрят обращение группы депутатов о проведении парламентского расследования по сносу СКК. Вопрос поднимут на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания в пятницу, 28 февраля.

На встречу приглашены вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, главы профильных комитетов Смольного, руководство ГАТИ, Ростехнадзора, Госстройнадзора и ООО «СКА-Арена». Об этом сообщил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

Заседание пройдет в Белом зале Мариинского дворца. Комитету также предстоит рассмотреть поправки к проекту о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Петербурге.

С требованием провести парламентское расследование выступили 11 депутатов: Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Михаил Амосов, Александр Рассудов, Ирина Иванова и другие.

Напомним, 31 января начался демонтаж крыши СКК «Петербургский». В ходе работ произошло обрушение кровли, в результате которого погиб один рабочий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга просят расторгнуть концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена».