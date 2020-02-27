Ленобласть изменит правила перевозки песка и щебня

В регионе откроют три новых поста для измерения большегрузов. Фото: pixabay

В регионе откроют три новых поста для измерения большегрузов. Фото: pixabay

Сделано это для борьбы с большегрузами, которые разрушают дороги.

ГКУ «Ленавтодор» совместно с дорожным комитетом составили список месторождений, чьи владельцы не строят необходимые примыкания к дорогам. Из-за подобного несоблюдения закона страдают водоотводные канавы дорог — они просто грязнут в песке и земле. Таких мест насчитали 36. За ними наблюдают, а их съезды постоянно перекапывают.

В апреле на некоторых дорогах, на которых передвигаются большегрузы из месторождений, будут установлены знаки, предупреждающие о максимальной нагрузке на ось — 5 тонн. Об этом будет сообщено ГИБДД, которые возьмут ситуацию на контроль с помощью дежурных экипажей, которые будут контролировать движение перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Такая необходимость обусловлена тем, что сильные нагрузки веса разрушают покрытие дорог.

Также, до конца 2020 года в Ленинградской области начнут работы специальные пункты по контролю веса фур. Они будут измерять их в движении и фиксировать перегруз.

Посты будут установлены на данных трассах:

«Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» и «Осиновая роща — Магистральная».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти ограничат проезд большегрузов с 1 апреля.