В Ленобласти ограничат проезд большегрузов с 1 апреля

В течение месяца для фур и большегрузов будет практически полностью закрыт проезд по трассам Ленинградской области.

Запрет связан с просушкой дорог и будет действовать с 1 по 30 апреля 2020 года. Изменения в передвижении по трассам с асфальтовым покрытием коснутся машин, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн. В случае с грунтовками правило еще строже — нагрузка на каждую ось не должна превышать трех тонн.

Просушка дорог — ежегодная процедура, она занимает длительное время из-за медленного оттаивания дорог после холодов. Кроме того, весной повышается риск потоплений и паводков — в таком случае большегрузы могут повредить дорожное покрытие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на благоустройство дворовых территорий в Ленобласти выделят более 200 миллионов рублей.