Марафонец пробежал уже 1200 км по пути во Владивосток

Свой забег он начал в Петербурге месяц назад на марафоне «Дорога жизни». После преодоленных 1200 км он остановился на отдых в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают РИА-новости.

Бегун Максим Егоров решил доказать, что через всю страну можно, в буквальном смысле, пробежать. Хоть многие думают, что это невозможно.

Мужчине 29 лет, спортом он занимается со школы. А 4 года назад начал бегать марафоны. Он работает инженером. Для осуществления своей задумки им был взят отпуск на полгода. С собой при нем всегда рюкзак весом 6 кг. Внутри необходимые вещи — кроссовки, сменная и теплая одежда.

В день Егоров бегает от 30 до 60 км, тратя на это по 5-6 часов. Останавливается либо в гостиницах, либо у знакомых. Бегун возобновил свой марафон в среду, 26 числа. И останавливаться он не намерен.

После прибытия в пункт назначения, мужчина хочет посетить Олимпиаду в Токио.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти стартовал марафон «Дорога жизни».