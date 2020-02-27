Авария на съезде с Выборгской набережной перекрыла дорогу

Два легковых автомобиля столкнулись на съезде с Выборгской набережной в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщает «Мойка78», все произошло на проезжей части возле дома №35 на улице Смолячкова, где находится съезд с Выборгской набережной. Иномарки Honda и Ford столкнулись на повороте и перекрыли проезд для автомобилей.

Согласно предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Машины-участники аварии ждут правоохранителей. Столкнувшиеся авто перегородили практически обе полосы — попутную и встречную, что грозит огромной пробкой вечером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Land Rover въехал в BMW на Мытнинской набережной. Авария случилась сегодня, 27 февраля, перед пешеходным переходом.