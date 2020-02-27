Зима напоследок подморозит жителей Петербурга и Ленобласти

На выходных лучше запастись теплыми вещами и горячим какао.

Росгидромет по Северо-Западу сообщает следующие прогнозы:

В пятницу 28 февраля в Петербурге будет облачно. Возможны прояснения. Ночью температура опустится до -5 градусов, днём же будет от -1 до -3. В Ленобласти ночью местами будут настоящие морозы: до — 13 градусов. Днем от — 1 до -6. На дорогах местами гололедица.

В субботу 29 февраля в Петербурге столбик термометра опустится до — 6 ночью, а днём будет от 0 до -2. На дорогах местами гололедица. В Ленобласти ночью снова морозы до -13, днём от 0 до -5.

В первый день весны — 1 марта, в Петербург вернется плюсовая погода. Днем ожидается от +1 до +3. Ночью же сохранится минус — от -2 до -4. На дорогах гололедица. В Ленобласти днём тоже ожидается потепление от +3 до -2. Правда, ночью опять ударят морозы — снова до -13.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики объяснили аномально теплую зиму в России.